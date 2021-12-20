Карабин МА-136-08 к.7,62х39
39 000 руб.
Есть в наличии
Продажа данной категории товаров дистанционным способом запрещена.
Приобрести товар можно ТОЛЬКО в нашем Оружейном центре ТЕМП по адресу:
Московская область, г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Заводская, стр. 1А
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Описание
Характеристики
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Калибр
|7,62x39
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Страна производства
|Россия
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Исполнение
|Дерево
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Длина ствола, мм
|415
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Прицельные приспособления
|Целик и мушка
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Тип магазина
|Коробчатый
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Система перезарядки
|Газоотводный
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Производитель
|Молот АРМЗ
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Вес, г
|3200
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Общая длина оружия, мм
|810
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Ёмкость магазина
|10
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